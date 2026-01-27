Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:16, 27 января 2026Силовые структуры

Россиянин изрезал ножом жену и 14-летнего сына

В Москве правоохранители задержали мужчину, изрезавшего жену и 14-летнего сына
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве правоохранители задержали местного жителя, который изрезал ножом жену и 14-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Задержанному назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Потерпевшие находятся в больнице.

Преступление произошло вечером 26 января в квартире дома в Линейном проезде. Мужчина выпил и не менее четырех раз ударил ножом супругу, а потом нанес не менее восьми ножевых ранений сыну.

Ранее в январе сообщалось, что в Уфе перед судом предстанет 26-летняя жительница, которая с ножом заставляла бывшего вернуться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского и Тихановскую уличили в заговоре против Лукашенко

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Объем импорта Mercedes-Benz в Россию рекордно вырос

    Россиянин напал с ножом на бывшую жену с дочерью

    Раскрыта причина пожара в подмосковном хостеле

    Решение Си Цзиньпина начать чистки в армии объяснили

    Девушка из Подольска завоевала «порно-Оскар»

    В России сообщили об активном диалоге с Украиной по связанному с СВО вопросу

    Россиянин изрезал ножом жену и 14-летнего сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok