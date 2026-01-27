Россиянин изрезал ножом жену и 14-летнего сына

В Москве правоохранители задержали мужчину, изрезавшего жену и 14-летнего сына

В Москве правоохранители задержали местного жителя, который изрезал ножом жену и 14-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Задержанному назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Потерпевшие находятся в больнице.

Преступление произошло вечером 26 января в квартире дома в Линейном проезде. Мужчина выпил и не менее четырех раз ударил ножом супругу, а потом нанес не менее восьми ножевых ранений сыну.

