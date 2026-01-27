Реклама

Силовые структуры
17:22, 27 января 2026Силовые структуры

Российский бизнесмен придумал схему с бесплатным получением товара

В Тюменской области задержали мужчину за кражу 1,4 тонны огурцов из магазина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Тюменской области задержали мужчину за кражу 1,4 тонны огурцов из магазина. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение от представителей двух гипермаркетов о кражах. Сотрудники полиции установили, что 31-летний местный житель, являясь индивидуальным предпринимателем, в течение недели ходил в супермаркеты, нагружал тележку коробками с овощами и фруктами, а затем на кассе самообслуживания оплачивал только малую часть товара. В случае остановки сотрудником охраны он предъявлял чек и утверждал о полной оплате. Похищенные продукты он отвозил в свою палатку на рынке, где реализовывал. За семь походов в магазин он похитил 1,4 тонны огурцов и 400 килограммов бананов. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого по месту его жительства. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что россиянин с сообщницей обчистили научный институт и вынесли картины на десятки миллионов.

