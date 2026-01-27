Реклама

Силовые структуры
21:48, 27 января 2026Силовые структуры

Россиянин получил семь лет за призывы к посягательству на жизнь Путина

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Южный окружной военный суд приговорил Дениса Шевченко к семи годам колонии за призывы к посягательству на жизнь президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей суда.

Соответствующие комментарии находились в профиле Telegram-канала подсудимого. Во время мятежа Евгения Пригожина в 2023 году россиянин также распространил сообщения о якобы оставлении соединением Вооруженных сил (ВС) РФ позиций и следовании в сторону Москвы. Уголовное дело было возбуждено по статьям 205.2 («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и 207.3 («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России») УК РФ.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.

Ранее военный суд в Хабаровске приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за размещение листовок с символикой террористической организации на могилах участников СВО.

