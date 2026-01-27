Реклама

14:04, 27 января 2026

Россиянин решил заработать на военнопленных и оказался за решеткой

В Подмосковье суд взял под стражу мужчину, обещавшего вернуть пленных
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В Подмосковье суд взял под стражу мужчину, обещавшего вернуть пленных бойцов спецоперации за вознаграждение. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, 15 июля 2025 года обвиняемый представился сотрудником ФСБ России и предложил женщине за 500 тысяч рублей вернуть пленных бойцов из зоны спецоперации. 27 июля он получил муляж денег, а при их пересчете был задержан.

Установлено, что от другой потерпевшей мужчина получил 397 тысяч рублей за якобы оказание помощи в оформлении договора социального найма жилья для бойца спецоперации.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в крупном размере и покушении на него. Находиться под стражей мужчина будет до 27 февраля.

Ранее сообщалось, что в Омске суд дал экс-полицейским 16 и 17 лет колонии за торговлю героином.

