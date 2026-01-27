Россиянин сжег девочку в бане и развеял прах над рекой

Уралец Березович получил 20 лет за убийство 11-летней девочки в 2007 году

Пригородный районный суд Свердловской области вынес приговор местному жителю Сергею Березовичу по резонансному делу о пропавшей без вести 18 лет назад 11-летней девочке Любе П. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда и прокуратуре региона.

В мае 2007 года школьница вышла из дома в Пригородном районе и исчезла. Лишь недавно отбывающий наказание в местах лишения свободы за другие преступления Березович покаялся и рассказал о том, что произошло с ребенком. В роковой день Люба села к нему в машину марки «ГАЗ». В селе Николо-Павловское между ними произошла ссора, во время которой девочка пыталась выйти из салона, но мужчина схватил ее за шею и сдавливал, пока она не перестала подавать признаков жизни.

Чтобы скрыть преступление, Березович три часа сжигал тело девочки в лесу, использовав две канистры бензина, но до конца уничтожить останки у него не получилось. Он перевез их на свой придомовой участок и там еще пять часов жег в банной печи, разбивая кости кочергой. Прах девочки он развеял над рекой Чусовая.

В последнем слове Березович полностью признал свою вину. Судебная психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, осознававшим характер своих действий, уточнили «Ленте.ру» в свердловском управлении Следственного комитета России. Под тяжестью предъявленных улик он дал признательные показания.

За расправу над Любой мужчине назначили 11 лет лишения свободы, по совокупности приговора Крымского районного суда Краснодарского края он получил окончательный срок — 20 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области перед судом предстанет мужчина за расправу над двухмесячным сыном, который плакал.