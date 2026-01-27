Россиянин узнал правду о своих родителях и ушел на СВО

РИА Новости: Житель Приморья, которого могли подменить в роддоме, ушел на СВО

Житель Приморья, которого могли подменить в роддоме, ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом стало известно РИА Новости.

Речь идет об истории, которая произошла в 1989 году. Две семьи считают, что их сыновей перепутали в роддоме приморского Лесозаводска. Правду они узнали недавно с помощью теста ДНК. Сейчас они в судах добиваются выплат компенсации в 30 миллионов рублей.

Как рассказала одна из истцов Наталья Степанова, предположительно, кровный сын Андрей недавно отправился на фронт. «У нас с Андреем нормальные отношения, не так давно он ушел на СВО. Я сама его нашла, когда им еще было по 28 лет. Андрей даже с нами жил почти четыре года. У него в семье была сложная ситуация», — пояснила россиянка, добавив, что тот не получил высшего образования и не завел семью.

С ее слов, после случившегося сын, которого она все это время воспитывала, замкнулся в себе. «Общаемся, но не так, как раньше (...) Для меня он мой ребенок, для моих других детей он остается братом, для бабушек — внуком (...) Жалко своего родного кровного сына, который вырос в такой семье. Это вот обидно, конечно», — заключила Степанова.

Ранее сообщалось, что две россиянки захотели получить выплаты, сделали тест ДНК и узнали правду — у их детей один отец, мужчина, участвовавший в СВО.