Российская пенсионерка отсудила 150 тысяч рублей за падение с лестницы

Жительница Оби отсудила 150 тысяч рублей за падение с лестницы

Пенсионерка из города Обь Новосибирской области отсудила 150 тысяч рублей за падение с лестницы. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в марте прошлого года, когда женщина, спускаясь по лестнице, упала из-за разрушенных ступеней и сильного гололеда. Позднее медики диагностировали у нее травму, потребовавшую проведения операции и длительного лечения.

После реабилитации пострадавшая обратилась в прокуратуру, чтобы привлечь виновных в случившемся к ответственности. В ходе проверки сотрудники ведомства пришли к выводу, что на момент инцидента ступени лестницы были частично разрушены, а своевременная противогололедная обработка на них проведена не была. В дальнейшем прокурор Оби обратился с иском к акционерному обществу «Новосибирскавтодор», отвечавшему за содержание участка дороги, где упала пенсионерка. В суде подрядчик настаивал на невозможности ремонта в зимний период, но суд согласился с доводами прокурора о том, что обеспечение безопасности пешеходов — круглосуточная и круглогодичная задача организации. В результате суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей в размере 150 тысяч рублей.

