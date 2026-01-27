Реклама

Россия
12:20, 27 января 2026

Российский депутат пострадал во время обсуждения наказов избирателей

В Бердске депутат ударил коллегу во время обсуждения наказов избирателей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Безруких / РИА Новости

В Бердске местного 44-летнего депутата обвинили в избиении коллеги. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области в Telegram.

По версии следствия, в июне 2025 года члены городского Совета депутатов обсуждали приоритетность исполнения запросов избирателей. В результате между двумя из них произошел конфликт «на почве выполнения общественного долга», в ходе которого обвиняемый нанес коллеге удар по голове, нанеся травмы. Вред здоровью пострадавшего оценили как легкий.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью в связи с выполнением общественного долга. Обвинительное заключение по нему передано в суд.

Ранее в Красноярском крае избили мэра города Енисейска Валерия Никольского. Как стало известно, нападавший пришел к чиновнику на прием, во время которого между ними произошла перепалка. В результате у пострадавшего диагностировали перелом носа.

