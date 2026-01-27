Российский генерал-майор объяснил получение взятки помощью семье

Замкомандующего ЛенВО объяснил получение взятки семейными трудностями

Обвиняемый в получении взятки замкомандующего Ленинградского военного округа (ЛенВО) Валерий Муминджанов в ходе судебного заседания высказался по сути предъявленного ему обвинения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерал-майора, он считал, что бизнесмен Олег Требунских передавал его супруге деньги в сумме от 100 до 150 тысяч рублей в качестве помощи семье, поскольку Муминджанов подолгу находился в командировках в Воронеже. Обвиняемый сознался, что такого рода «помощь» осуществлялась с 2019 по декабрь 2024 года.

«Сейчас понимаю, что такая практика недопустима для военнослужащих и создавала конфликт интересов», — сказал Муминджанов.

Подсудимому вменяется получение взяток на общую сумму 19,350 миллиона рублей. По данным следствия, в период с 2017 по 2023 год Муминджанов, работая на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, отвечал за вещевое обеспечение Вооруженных сил России.

Он содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в размере 20 миллионов рублей. Известно, что в собственности замкомандующего военным округом и его семьи находится недвижимость на сумму 120 миллионов рублей.

24 сентября 2024 года Муминджанов заявил о своем намерении вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО).