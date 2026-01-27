Российский подросток из любопытства поджег товарища

В Челябинской области осудили подростка, поджегшего товарища

В Челябинской области осудили подростка, поджегшего товарища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, из хулиганских побуждений») УК РФ.

Как установил суд, в июле 2025 года двое подростков занимались покосом травы в лесном массиве на территории Златоуста. Один из несовершеннолетних при подготовке к работе пролил на себя большое количество бензина, а второй, заметив это, решил проверить, что случится, и поджег одежду пострадавшего.

В результате подросток получил ожоги 30 процентов тела, перенес несколько операций, а также испытал сильную физическую боль.

Суд приговорил виновного к году воспитательной колонии и взыскал в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей.

