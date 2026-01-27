Реклама

Россия
20:12, 27 января 2026Россия

Сенатор Совфеда решил досрочно сложить полномочия

Совфед рассмотрит вопрос прекращения полномочий сенатора Вайнберга
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сенатор Совета Федерации Александр Вайнберг написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, его слова приводит РИА Новости.

«Сенатор Александр Вайнберг написал заявление по собственному желанию, это его право», — сказал Тимченко.

Член верхней палаты парламента отметил, что вопрос о досрочном прекращении полномочий будет рассматриваться в среду, 28 января. Отмечается, что срок окончания полномочий Вайнберга — сентябрь 2026 года.

Ранее стало известно, что сенатор от Республики Коми Елена Шумилова решила досрочно сложить полномочия по собственному желанию. Шумилова являлась членом комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

