15:32, 27 января 2026Мир

Стали известны подробности работы ЦРУ на территории Венесуэлы

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США работает над установлением постоянного американского присутствия на территории Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал CNN.

«По данным многочисленных источников, знакомых с ходом подготовки, ЦРУ втайне работает над обеспечением постоянного американского присутствия в Венесуэле», — сказано в публикации.

Как утверждается, в краткосрочные задачи представителей США в Венесуэле входит установление неформальных контактов с членами различных фракций правительства страны и оппозиционными деятелями, а также выявление лиц, представляющих угрозу Соединенным Штатам. По данным телеканала, в ходе недавнего визита в Венесуэлу директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил новому руководству страны, что республика «больше не может быть убежищем для противников США», к которым в Вашингтоне относят Россию, Китай и Иран.

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна должна перестать руководствоваться иностранными принципами и «приказами Вашингтона» в своей политике.

