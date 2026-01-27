Стало известно об уничтожении диверсантов ВСУ в граничащем с Россией регионе Украины

Группировка российских войск «Север» уничтожила диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Представители военнослужащих Российской армии сообщили об этом РИА Новости.

«Артиллеристы 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса (...) уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ», — говорится в сообщении группировки.

Уточняется, что военннослужащих ВСУ выявили с помощью камеры, закрепленной на дроне. Данные об их местонахождении были переданы расчету реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее сообщалось, что после взрывов в административном центре Харьковской области — Харькове — второй город Украины был частично обесточен.