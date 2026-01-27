Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:27, 27 января 2026Бывший СССР

Стало известно об уничтожении диверсантов ВСУ в граничащем с Россией регионе Украины

Группировка «Север» уничтожила диверсантов ВСУ в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Группировка российских войск «Север» уничтожила диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Представители военнослужащих Российской армии сообщили об этом РИА Новости.

«Артиллеристы 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса (...) уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ», — говорится в сообщении группировки.

Уточняется, что военннослужащих ВСУ выявили с помощью камеры, закрепленной на дроне. Данные об их местонахождении были переданы расчету реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее сообщалось, что после взрывов в административном центре Харьковской области — Харькове — второй город Украины был частично обесточен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ультиматуме США Украине

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В Литве рассказали о борющихся с дезинформацией эльфах

    В России порассуждали о словах Путина о нелогичной просьбе по поводу СВО

    Бывший госсекретарь США раскритиковал Трампа за Венесуэлу и Гренландию

    Российские подростки разгромили обувной магазин и напали на продавщицу

    Мужчинам рассказали о приятном способе снизить риск рака простаты

    Стало известно об уничтожении диверсантов ВСУ в граничащем с Россией регионе Украины

    Названо главное достижение российской экономической политики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok