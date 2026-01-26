Реклама

Бывший СССР
21:40, 26 января 2026Бывший СССР

Город на Украине частично остался без света и тепла после серии взрывов

В Харькове частично пропали электро- и водоснабжение после серии взрывов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После взрывов в Харькове город был частично обесточен. Кроме того, наблюдаются проблемы с водоснабжением и отоплением. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Харьковский метрополитен сообщил, что по техническим причинам было временно приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям», — отмечается в сообщении. Кроме того, свет полностью пропал в нескольких населенных пунктах области.

Власти региона пока не сообщали о масштабах повреждений энергетических объектов, пообещав привести подробности, как только они будут установлены.

Ранее 26 января стало известно, что Вооруженные силы России начали наступление у Нестерного и Круглого в Харьковской области.

