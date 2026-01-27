Страны Северной Европы захотели использовать Россию в своих целях

FT: Страны Северной Европы надеются доказать свою полезность США за счет России

Страны Северной Европы надеются продемонстрировать США свою «полезность» за счет России на фоне возобновления внимания Вашингтона к Арктике. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«Помимо попыток переключить внимание США на Россию, страны также надеются, что возобновление внимания к безопасности в Арктике позволит им продемонстрировать свою полезность Вашингтону. В любом конфликте в Арктике НАТО и Россия будут бороться за контроль над двумя ключевыми участками моря: Фареро-Исландский рубеж и Медвежьим проливом между норвежским архипелагом Шпицберген и его материком, заканчивающимся недалеко от Кольского полуострова», — отмечает газета.

По словам министра обороны Норвегии Торе Саедвика, страна использует разведывательные самолеты, спутники, беспилотники дальнего действия, подводные лодки и фрегаты для наблюдения за регионом. Он пояснил, что таким образом НАТО планирует «защищать этот район во время острого кризиса», но прежде всего это используется для «предотвращения эскалации и сдерживания России».

«США зависят от этой разведывательной информации. (...). Мы хорошо осведомлены о том, что Россия делает на своей стороне границы. США также могут использовать наше воздушное пространство для наблюдения за Россией», — заявил неназванный высокопоставленный представитель скандинавских стран.

15 января посол России в Дании Владимир Барбин указал на то, что втягивание Североатлантического альянса в Гренландию ведет к повышению напряженности в Арктике. Дипломат, что международная безопасность может быть только общей.