Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:42, 27 января 2026Мир

Страны Северной Европы захотели использовать Россию в своих целях

FT: Страны Северной Европы надеются доказать свою полезность США за счет России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: NTB / Heiko Junge / Reuters

Страны Северной Европы надеются продемонстрировать США свою «полезность» за счет России на фоне возобновления внимания Вашингтона к Арктике. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«Помимо попыток переключить внимание США на Россию, страны также надеются, что возобновление внимания к безопасности в Арктике позволит им продемонстрировать свою полезность Вашингтону. В любом конфликте в Арктике НАТО и Россия будут бороться за контроль над двумя ключевыми участками моря: Фареро-Исландский рубеж и Медвежьим проливом между норвежским архипелагом Шпицберген и его материком, заканчивающимся недалеко от Кольского полуострова», — отмечает газета.

Материалы по теме:
Арктика стала зоной противостояния России и США. Почему она так важна для сильнейших держав планеты?
Арктика стала зоной противостояния России и США.Почему она так важна для сильнейших держав планеты?
8 апреля 2023
«Управы на него нет» Почему Дональд Трамп хочет присоединить Гренландию и как это изменит отношение к США в мире?
«Управы на него нет»Почему Дональд Трамп хочет присоединить Гренландию и как это изменит отношение к США в мире?
20 января 2026
«Мы не продаемся!» США больше 150 лет мечтают завладеть Гренландией. Почему жители острова выступают против и чего они хотят?
«Мы не продаемся!»США больше 150 лет мечтают завладеть Гренландией. Почему жители острова выступают против и чего они хотят?
26 января 2026

По словам министра обороны Норвегии Торе Саедвика, страна использует разведывательные самолеты, спутники, беспилотники дальнего действия, подводные лодки и фрегаты для наблюдения за регионом. Он пояснил, что таким образом НАТО планирует «защищать этот район во время острого кризиса», но прежде всего это используется для «предотвращения эскалации и сдерживания России».

«США зависят от этой разведывательной информации. (...). Мы хорошо осведомлены о том, что Россия делает на своей стороне границы. США также могут использовать наше воздушное пространство для наблюдения за Россией», — заявил неназванный высокопоставленный представитель скандинавских стран.

15 января посол России в Дании Владимир Барбин указал на то, что втягивание Североатлантического альянса в Гренландию ведет к повышению напряженности в Арктике. Дипломат, что международная безопасность может быть только общей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это абсолютно неверно». Белый дом спешно опроверг резкий ультиматум Киеву. О чем идет речь?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Появилось видео уничтожения набитого дальними БПЛА ВСУ грузовика

    Рост цен в Москве оказался минимальным среди всех регионов России

    Премьер Британии спародировал Макрона

    Аэропорт Москвы вернулся к штатной работе на фоне непогоды

    Страны Северной Европы захотели использовать Россию в своих целях

    Скрученный силовиками российский подросток попал на видео

    Появились подробности о смерти бывшего тренера сборной России по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok