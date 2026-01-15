Посол России предупредил о последствиях втягивания НАТО в Гренландию

Барбин: Втягивание НАТО в Гренландию ведет к повышению напряженности в Арктике

Втягивание Североатлантического альянса в Гренландию ведет к повышению напряженности в Арктике. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин, сообщает ТАСС.

«Затягивая НАТО в Арктику, в том числе в Гренландию, Дания продвигает конфронтационные подходы, которые всегда ведут не к укреплению, а к ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе», — отметил дипломат.

Барбин отметил, что международная безопасность может быть только общей. Это касается в том числе Арктики, где подобные решения должны принимать все заинтересованные арктические государства.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что администрация президента США Дональда Трампа использует упоминание России и Китая как повод в ситуации с Гренландией для того, чтобы объяснить свои притязания на остров.