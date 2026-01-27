Целовавший Трампа политик призвал не есть с его рук

Бывший председатель ЕК Юнкер призвал Европу не есть с рук Трампа

Бывший председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал Европу «не есть с рук» президента США Дональда Трампа. Его слова приводит газета Bild.

«Вы можете делать все, что угодно, просто не трусьте. Если вы будете есть с рук Трампа, вы проиграете», — сказал экс-глава ЕК.

По словам Юнкера, вступать в диалог с главой Белого дома нужно «с высоко поднятой головой и на равных».

Он также отметил, что Европейский союз (ЕС) ослабевает каждый раз, когда проявляет нерешительность и разделяется национальными повестками стран-членов объединения. Трамп, по мнению бывшего председателя ЕК, пользуется этой слабостью.

В июле 2018 года Жан-Клод Юнкер и Дональд Трамп поцеловались после встречи в Белом доме. Позднее экс-глава ЕК рассказал, что инициатива поцелуя исходила от американского лидера.

После этой встречи Дональд Трамп в социальных сетях написал, что США и ЕС любят друг друга.