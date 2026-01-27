Ученик народного артиста СССР Чернушенко рассказал о его тяжелой болезни

Народный артист СССР Чернушенко в последние годы не мог стоять на сцене

Народный артист СССР Владислав Чернушенко последние годы выступал на сцене в кресле из-за тяжелой болезни. Об этом aif.ru рассказали его знакомая Ольга и ученик Аслан.

«Он еще десять лет назад плохо ходил, но все равно дирижировал стоя. Только последние два года садился в кресло на сцене», — поделилась собеседница.

Последний раз Чернушенко дирижировал в мае 2025 года, после чего почти не появлялся на сцене. По словам ученика дирижера, он давно болел.

«Он почти не появлялся в Капелле. Все шло к такому концу. "Слушатель любит честных исполнителей" — так однажды мне сказал Владислав Александрович. Эта великая, но, к глубокому сожалению, уходящая плеяда», — сказал Аслан.

Владислава Чернушенко не стало в возрасте 90 лет. Он был бессменным художественным руководителем Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга с 1974 года.