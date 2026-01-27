Реклама

09:54, 27 января 2026Спорт

Умер бывший тренер сборной России по футболу Игнатьев

Умер бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В возрасте 85 лет умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации источника, специалист боролся с онкологией — у него диагностировали злокачественное новообразование в желудке. Последнее ухудшение состояния случилось в апреле 2025 года.

Вдова Игнатьева подтвердила РИА Новости информацию о смерти тренера. По всей видимости, это последствия онкологического заболевания и проблем с сердцем. Она добавила, что дата похорон пока не определена.

Борис Игнатьев — советский и российский тренер. В 1996-м он возглавил национальную команду России после ухода Олега Романцева. Кроме того, Игнатьев тренировал олимпийскую сборную Ирака, московское «Торпедо» и другие клубы.

