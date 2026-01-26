Реклама

22:54, 26 января 2026Россия

Умерла помощница губернатора Белгородской области

Гладков сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вера Мангушева, помощница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, умерла в возрасте 38 лет. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

«Вера была моим помощником почти четыре года и прошла все самые трудные дни специальной военной операции ... Всю боль каждого человека, с которым мы соприкасались, она проносила через себя», — рассказал Гладков.

Он отметил ее жизнелюбие, ум, а также безграничную работоспособность. Глава региона не стал уточнять, что стало причиной смерти Мангушевой.

20 января сообщалось, что при атаке Вооруженных сил Украины погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков.

