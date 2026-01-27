Перевозки контейнеров по железной дороге в России упали

ГК «Дело»: Перевозка контейнеров по сети РЖД в 2025 году упала на 7,5 процента

По итогам 2025 года перевозка контейнеров по железнодорожной сети в России упала на 7,5 процента в годовом выражении, до 5,35 миллиона двадцатифутового эквивалента (ДФЭ; условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев, передает РИА Новости.

Перевалка контейнеров в российских портах сократилась на пять процентов, до 5,3 миллиона ДФЭ. Из-за высоких тарифов и неопределенности со сроками поставок часть заказчиков предпочла отправку автомобильным транспортом.

Ранее стало известно, что ОАО «Российские железные дороги» намерено продать 49 процентов Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго по величине железнодорожного оператора страны, а также небоскреб Moscow Towers в кластере «Москва-Сити». Деньги понадобились монополии на фоне убытков и ускоряющегося роста задолженности.

РЖД ищут способ увеличить эффективность перевозок и нарастить перевозку третьего класса грузов (в том числе в контейнерах), которая ведется по самым прибыльным тарифам, однако пока их падение даже сильнее, чем у первого и второго классов. Дополнительной проблемой может стать требование увеличить гарантированные объемы вывоза угля из Кемеровской области, который приносит компании убытки.