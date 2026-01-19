РЖД столкнулись с новыми проблемами из-за угля

«Ъ»: Путин одобрил инициативу обязать РЖД вывозить уголь из Кузбасса на восток

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу главы Минэнерго Сергея Цивилева о необходимости заключения соглашения между Кузбассом и ОАО «Российские железные дороги» о гарантированном вывозе угля в восточном направлении. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Документ предусматривает погрузку 60 миллионов тонн угля, что на десять процентов больше, чем в 2025 году (54,1 миллиона тонн). Обращение находится на рассмотрении у вице-премьера Виталия Савельева.

Для РЖД такой договор создаст новые финансовые трудности. Компания неоднократно просила заблокировать идею из-за убытков. Проблемы вызваны не только низкими тарифами на транспортировку, но и снижением общей пропускной способности Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали).

В операторе напоминали, что угольные компании все чаще отказываются предъявлять грузы, заявленные к отправлению, что ущемляет интересы всего рынка. В последние три месяца 2025 года объем непокрытых заявок составлял 0,7 миллиона тонн, 1 миллион и 0,6 миллиона соответственно.

В конце декабря заместитель генерального директора РЖД Ирина Магнушевская рассказывала, что в 2024 году убытки компании от перевозок угля составили 127 миллиардов рублей, а в 2025-м — 62 миллиарда только за первое полугодие.

В комментарии изданию представитель РЖД объяснил, что компания готова вывезти весь предъявляемый угольными предприятиями Кузбасса объем и без заключения соглашения, в порядке очередности. А предлагаемый документ приведет только к дополнительным перебоям в движении, что и происходило в прошлом году.

Эксперт Института экономики роста имени Столыпина Мария Никитина отметила, что субсидирование перевозок угля выглядит разорительным для РЖД. В свою очередь, партнер Nert Research по консалтингу Александр Котов указал, что без квотирования и без того кризисная угольная отрасль может столкнуться с очередным падением экспорта и добычи.

Ранее сообщалось, что на фоне больших долгов РЖД намерены продать купленный в 2024 году небоскреб Moscow Towers в кластере «Москва-Сити», а также 49 процентов Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго по величине железнодорожного оператора страны. В свою очередь, председатель правительства Кузбасса Андрей Панов указывал, что 2025 год стал беспрецедентно сложным для угольной отрасли региона, но 2026-й будет еще хуже.