В Австрии раскрыли план Зеленского на предстоящие переговоры в ОАЭ

Райснер: В ОАЭ Зеленский хочет получить гарантии безопасности для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский согласился на еще одни трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины, так как рассчитывает, что в ходе встречи удастся получить гарантии безопасности от Вашингтона. Об этом заявил австрийский полковник Маркус Райнер в эфире ORF.

Как напомнил Райнер, Зеленский заявлял о наличии у Украины «некого документа», готового к подписанию между США и Украиной. «Он будет аналогичен пятой статье договора НАТО. Таким образом, он [Зеленский] надеется получить гарантии безопасности», — сказал полковник.

Ранее Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США. Они состоятся на этой неделе (26 января — 1 февраля).