В Европе решили запретить ядерное топливо из России

Итконен: Еврокомиссия готовит полный запрет покупки ядерного топлива у России

Еврокомиссия (ЕК) готовит полный запрет для стран Евросоюза (ЕС) покупки ядерного топлива у России. Об этом решении заявила представитель организации Ана Кайза Итконен, ее цитирует РИА Новости.

По словам Итконен, сроки разработки подобного запрета еще не определены, но намерение полностью отказаться от энергоресурсов из РФ неизменно.

«Что касается ядерной энергетики и ядерных продуктов, то мы говорили, что это более сложный вопрос для проработки, но он находится в стадии подготовки. Мы абсолютно намерены довести до конца политику RePowerEU, цель которой — поэтапно вывести с рынка ЕС всю российскую энергетику. И, разумеется, нефть и ядерная энергетика будут это дополнять», — заявила она.

Днем ранее Совет ЕС окончательно утвердил запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза (ЕС) с 1 января 2027 года, а газа по трубопроводам — с 30 сентября 2027 года. Новые правила также включают в себя меры по эффективному мониторингу и диверсификации энергоснабжения. Комментируя утверждение документа, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос указал, что благодаря запрету энергетический рынок станет устойчивее, избавится от зависимости от Москвы.