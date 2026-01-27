Хебештрайт: Без поддержки Европы Украине было бы намного хуже

Критика Европейского союза (ЕС) со стороны президента Украины Владимира Зеленского указывает на его безвыходное положение. Такое мнение выразил корреспондент немецкого телеканала Phoenix Хеннер Хебештрайт.

«Человек уже четыре года стоит спиной к стене и смотрит на утомительные европейские процессы», — заявил он, комментируя скандальную речь Зеленского в Давосе.

Журналист отметил, что украинский лидер не ориентируется в сложностях процесса принятия решений внутри Евросоюза. Ему следовало бы понять, что это намного сложнее, чем внутри Украины, без поддержки Европы все было бы намного хуже, упрекнул его Хебештрайт. «Нужно взять себя в руки», — заключил он.

Ранее Зеленский в своей речи на форуме в Давосе раскритиковал Европу. По его словам, европейские страны до сих пор не знают, как себя защищать, и не способны решить кризис с Гренландией.