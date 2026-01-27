Реклама

Россия
13:48, 27 января 2026Россия

В Госдуме фон дер Ляйен обвинили в «надувании щек»

Депутат Чепа заявил, что время фон дер Ляйен ушло
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Время главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен уже прошло и ей приходится «дуть щеки» из-за невостребованности, делая воинственные заявления в адрес России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Что касается какой-то там фон дер Ляйен, время которой уже прошло и все прекрасно это понимают, в том числе и в Европе, ни она, ни глава евродипломатии Кая Каллас уже никому не нужны», — сказал Чепа.

Ранее британская The Telegraph заявила о планах фон дер Ляйен смягчить долговые правила внутри Евросоюза (ЕС), чтобы выделить финансирование на дополнительные оборонные расходы. Таким образом еврочиновница хочет подготовить страны — члены ЕС к возможной войне с Россией.

