00:33, 27 января 2026Бывший СССР

В Харькове объекты энергетики получили сильные повреждения

Синегубов: Объекты энергетики в Харькове получили серьезные повреждения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате серии взрывов в городе были серьезно повреждены объекты энергетики. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, это якобы стало результатом ударов Вооруженных сил России. Синегубов не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь. Отмечается, что часть горожан лишились электроснабжения.

«Сейчас все профильные бригады работают на местах ... В круглосуточном режиме делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в жилище харьковчан», — написал чиновник.

Ранее сообщалось, что в Харькове также зафиксированы проблемы с водоснабжением и отоплением.

