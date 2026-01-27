Реклама

В Крыму в словах Зеленского о Донбассе увидели браваду

Константинов: Слова Зеленского о выводе ВСУ из Донбасса являются бравадой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petros Karadjias / AP

Украинским войскам в любом случае придется оставить Донбасс, и слова Владимира Зеленского об отказе вывести Вооруженные силы Украины с подконтрольных Киеву территорий являются бравадой и очередным пиар-ходом. Об этом заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

«У Зеленского сложная ситуация внутри страны, поэтому ему приходится постоянно что-то говорить, путая всех, маскируя свое согласие на непопулярные шаги. Его отказ от вывода из Донбасса — бравада, просто очередной пиар-ход», — сказал Константинов.

Парламентарий отметил, что вывод ВСУ или их бегство из Донбасса является неизбежным.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не откажется от претензий на утраченные территории. Он также подчеркнул, что всем трем сторонам обсуждения — России, Украине и США — так или иначе придется идти на компромиссы.

