12:10, 27 января 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам на Украине

ВС РФ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Детали атаки раскрыли в министерстве обороны.

Сообщается, что на Украине также были атакованы места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

По данным оборонного ведомства, удары наносили с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Россию с помощью шести ракет HIMARS и одной переоборудованной ракеты от зенитного ракетного комплекса С-200. Все они были перехвачены.

