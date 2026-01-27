В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам на Украине

ВС РФ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Детали атаки раскрыли в министерстве обороны.

Сообщается, что на Украине также были атакованы места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

По данным оборонного ведомства, удары наносили с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Россию с помощью шести ракет HIMARS и одной переоборудованной ракеты от зенитного ракетного комплекса С-200. Все они были перехвачены.

