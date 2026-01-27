В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Детали атаки раскрыли в министерстве обороны.
Сообщается, что на Украине также были атакованы места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
По данным оборонного ведомства, удары наносили с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Россию с помощью шести ракет HIMARS и одной переоборудованной ракеты от зенитного ракетного комплекса С-200. Все они были перехвачены.