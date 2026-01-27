Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:17, 27 января 2026Экономика

В Москву вернулась легендарная «Миусская дюна»

В Москве снова появилась «Миусская дюна»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Во время мощных снегопадов на Миусской площади в центре Москвы снова появился большой сугроб под названием «Миусская дюна». Об этом пишет «Газета.Ru».

По словам очевидцев, коммунальщики организовали массовый своз снега около 13:00 вторника, 27 января, после чего начал постепенно образовываться знаменитый сугроб.

Впервые «Миусская дюна» появилась в центре столицы в 2018 году. В периоды особенно обильных осадков городские службы специально перекрывают движение на проезжей части между Миусской площадью и улицей Александра Невского, а затем отвозят туда снег с соседних улиц.

Ранее сообщалась, что в ближайшие дни высота снежного покрова в Москве может превысить 60 сантиметров. Такой показатель превышает норму в три раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Россияне оказались недовольны купленным по семейной ипотеке жильем

    Судья прервала выступление российского стендап-комика

    Брошенный багаж привел к массовой эвакуации людей и отмене рейсов в аэропорту США

    Смолов оценил хейтеров фразой «у них все не очень хорошо»

    В России отреагировали на требования Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза

    Таксистам в России запретят поднимать цены

    В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok