В Раде высмеяли отношение партии Зеленского к Красной Армии

В Раде поиронизировали над заявлением «Слуги народа» про освобождение Освенцима

Заявление партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» об освобождении концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме без упоминания частей Красной Армии является примером неуважительного отношения к освободителям. Об этом порассуждал депутат Верховной Рады Украины от партии Зеленского Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«Я бы дополнил [публикацию фразой] "неустановленными лицами", так еще интересней звучит, появляется какая-то интрига, согласитесь», — поиронизировал политик.

Бужанский прокомментировал публикацию в социальных сетях «Слуги народа» в честь 81-й годовщины освобождения Освенцима без упоминания частей Красной Армии и высмеял «эдакую эволюцию формулировок». Он подчеркнул, что несколько лет назад украинские политики говорили о роли советских солдат, однако затем сменили риторику на освобождение «частями 1-го Украинского фронта».

«А теперь просто — "было освобождено"», — добавил депутат.

Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш рассказал, что Варшава не пригласила российское посольство на празднование годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.