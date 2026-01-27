Реклама

Экономика
14:56, 27 января 2026Экономика

В рекордных долгах богатейших стран нашли угрозу

NYT: Рекордный госдолг богатейших стран угрожает росту мировой экономики
Вячеслав Агапов

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Рекордный госдолг богатейших стран угрожает росту мировой экономики. Такую угрозу нашли эксперты The New York Times (NYT).

Задолженность шести из семи стран «Большой семерки» сравнялся или даже превысил годовые объемы экономик. Вместо того чтобы тратить деньги на развитие, их направляют на выплату процентов по долгу.

Например, госдолг США вырос до 38 триллионов долларов, то есть на порядка 125 процентов американской экономики. Чистые процентные выплаты по долгу за последние пять лет увеличились втрое, до триллиона долларов. Это 15 процентов всех федеральных расходов и вторая по величине статья трат казны после социального обеспечения. В то же время долг Японии превысил объем годовой экономики страны в два раза.

Из-за постоянной необходимости в заемных средствах взлетела стоимость кредитов, которые поглощают все большую долю денег налогоплательщиков. В конечном счете эта практика ведет к повышению ставок по корпоративным, потребительским и автокредитам.

«Растущий долг, который увеличивается даже тогда, когда экономика относительно стабильна, а уровень безработицы низок, как, например, в США, — оставляет правительствам меньше возможностей для реагирования в случае ухудшения ситуации», — предупреждают аналитики.

В первый год Дональда Трампа на посту президента США госдолг страны вырос на 2,25 триллиона долларов. Таким образом, госдолг США достиг 38,5 триллиона долларов. Предыдущий рекорд принадлежит экс-президенту США Джо Байдену: при нем госдолг вырос на 2,1 триллиона долларов.

