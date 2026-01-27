В России рассказали о привезенных в Курскую область мирных украинцах

Хинштейн: В Курской области находятся шесть украинцев из Сумской области

На данный момент в Курской области проживают шесть граждан Украины, привезенных из Сумской области. 27 января их посетили представители Международного Комитета Красного Креста и сотрудники аппарата российского омбудсмена, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, пять человек, спасенных российскими военными, находятся в пунктах временного размещения, где обеспечиваются спальными местами, едой, одеждой и предметами первой необходимости. Еще одна украинка помещена в больницу с тяжелым заболеванием. «О них заботятся и оказывают всю необходимую помощь наравне с нашими жителями приграничья, которые пострадали в ходе вторжения ВСУ», — заверил Хинштейн.

Находящиеся в Курской области граждане Украины ждут окончания боевых действий и возвращения домой, добавил губернатор. Он подчеркнул, что их не удерживают силой, а наоборот — оказывают поддержку.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Украина по-прежнему удерживает в качестве заложников 12 мирных жителей Курской области. Она выразила уверенность, что всех россиян удастся вернуть.