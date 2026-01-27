В России высказались об ожиданиях от новых трехсторонних переговоров

Чепа: На новой встрече с Украиной и США урегулирование обсудят более детально

Представители России, США и Украины на новых трехсторонних переговорах могут углубить обсуждение вопросов о контроле над прекращением огня, разграничении и ряда других тем, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Вероятно, какие-то конкретные соглашения на новой встрече подписаны не будут. Шаг за шагом процесс идет. Есть огромное количество сторон, которые не хотят соглашения о мире. И урегулировать все юридические вопросы тоже так быстро нельзя. Сейчас, и на прошлых раундах, и на тех, которые еще будут, обсуждаются детали непростого процесса. Но с каждым разом мы все ближе к завершению конфликта», — сказал политик.

Он напомнил, что на прошедшей трехсторонней встрече обсуждались такие темы, как контроль над прекращением огня, территории, разграничение. По мнению Чепы, на новых встречах эти обсуждения продолжатся.

«Наверное, будут обсуждать более конкретно, детально. Например, если контроль над прекращением огня со стороны третьих стран, то каких именно стран? В каком количестве? Как люди будут вооружены? Какие вооружения в принципе допустимы? Вопросов очень много», — отметил депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает продолжения работы на экспертном уровне с США и Украиной в течение недели. Он также добавил, что территориальная часть формулы мирного урегулирования конфликта на Украине, составленная на саммите в Анкоридже, является принципиальной для России.

