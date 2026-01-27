В России запретили иноагентам заниматься одним родом деятельности

В России запретили иноагентам заниматься просветительской деятельностью

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о запрете иноагентам заниматься просветительской деятельностью. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таки образом, пункт 6 правил осуществления просветительской деятельности, которые были утверждены правительством в июле 2022 года, изменяется.

«Изложить в следующей редакции: Просветительская деятельность не может осуществляться иностранными агентами», — говорится в документе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон об иноагентах могут ужесточать и дальше, а также вспомнил СССР. Он заявил, что парламент будет вынужден и дальше ужесточать закон, если иноагенты не поймут, что заниматься разрушением страны нельзя.