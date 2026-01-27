Реклама

Россия
14:10, 27 января 2026

В российском детском саду произошла вспышка опасного заболевания

Прокуратура ХМАО сообщила о вспышке сальмонеллеза в детсаду в Нягани
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom  

В детском саду «Теремок» в Нягани произошла вспышка опасного заболевания — сальмонеллеза. О пострадавших детях сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в Telegram-канале.

О том, что в учреждении выявили случаи сальмонеллеза, ранее сообщил глава Нягани Иван Ямашев.

«По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 14 человек с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией», — говорится в сообщении прокуратуры.

Над данный момент надзорное ведомство организовало проверку по факту массового заболевания детей в учреждении.

Ранее стало известно, что в Кузбассе в ГБУ «Прокопьевский дом‑интернат для граждан, имеющих психические расстройства» произошла вспышка внебольничной пневмонии.

