В российском курортном городе объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников

В Анапе объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии российского курортного города.

Находящихся дома жителей призвали укрыться в помещениях без окон, а также не пользоваться лифтом. Тем гражданам, кого тревога застала на улице, посоветовали укрыться на цокольном этаже ближайшего здания, в подземных парковках или подвалах.

В мэрии также напомнили о запрете съемки работы систем ПВО, а также работы специальных и оперативных служб.

В ночь на 27 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили почти 20 БПЛА по территории России. Атакам подверглись четыре субъекта — Курская, Орловская, Белгородская области и Краснодарский край.