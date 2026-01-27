Реклама

11:28, 27 января 2026

В сети оценили новые фото Галкина фразой «мы еще от прошлых не отошли»

Максим Галкин показал фото с отдыха на горнолыжном курорте Куршевель
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @maxgalkinru (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) поделился новыми фото и вновь восхитил поклонников. Пост появился в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей девять миллионов подписчиков.

49-летний артист разместил серию снимков с отдыха на горнолыжном французском курорте Куршевель. Он сфотографировался в отельное зеркало в термобелье, а также показал несколько кадров со склона. «К покорению вершин готов», — отметил пародист в описании.

Пользователи сети оценили изменения во внешности Галкина, сопроводив фотографии восторженными комментариями. «Мы еще от прошлых не отошли», «Максим, что ты творишь? Почему такой красивый», «Шикарный», «Очень эффектный», «Вы как хорошее вино — с годами все лучше», «У меня даже нет подходящей фразы», — писали многочисленные поклонники.

Ранее Галкина не узнали на новых фотографиях.

