Галкина не узнали на новых фото

Новые фото Максима Галкина из Нью-Йорка завирусились в соцсети

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) показал новый имидж и вызвал ажиотаж в соцсети. Фото и комментарии появились на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей девять миллионов подписчиков.

49-летний пародист поделился серией кадров из Нью-Йорка. На них он позирует в Центральном парке, демонстрируя фанатам бороду.

Пользователи сети восхитились внешностью знаменитости, а некоторые даже признались, что не узнали его на новых снимках. «Он в прайме», «Как вы похорошели», «Шикарный образ», «Я даже сразу не узнала», «Максим тут как голливудский актер», — признавались многочисленные поклонники, оставив больше трех тысяч комментариев под вирусным постом за два дня.

Впервые новый образ Галкин показал 20 января, опубликовав видео с заснеженной улицы.