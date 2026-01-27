Реклама

В США оценили слова Зеленского о территориях

Дэвис: Слова Зеленского о территориях оторваны от реальности
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press

Слова президента Украины Владимира Зеленского о территориях оторваны от реальности. Так его заявления оценил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Что меня настолько удивило, что я даже утратил хоть какое-то понимание происходящего, так это утверждение Зеленского о том, что он не готов уступать никакие территории», — сказал он.

По его словам, заявления Зеленского о полной готовности документа о гарантиях для Украины также не имеют ничего общего с реальностью, так как Вашингтон не давал официального комментария по данному вопросу.

Ранее Зеленский заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не откажется от претензий на утраченные территории. «Было много проблемных вопросов, но их становится все меньше», — отметил президент.

