WP: Польша долго готовилась к войне, но оказалась к ней не готова

Польша долго готовилась к войне, но оказалась не готова к противостоянию с Россией. О провале Варшавы рассказал заместитель польского министра обороны Павел Залевский в интервью The Washington Post (WP).

По его словам, Польша и другие европейские страны долгое время наращивали военный потенциал, готовясь к «традиционной» войне вместо более актуального, «гибридного» типа конфликта.

«Характер угрозы изменился. Оказалось, что более дешевые средства, а именно беспилотники, могут принести больше успеха и обеспечить очень важные тактические преимущества, особенно по сравнению с очень дорогим и более традиционным вооружением», — сообщил чиновник.

Ранее польский историк и публицист Петр Зыхович заявил, что Польша не заинтересована в войне с Россией. «Мы должны быть очень осторожны, чтобы не дать себя каким-то образом втянуть в войну», — отметил эксперт.