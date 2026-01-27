В США заговорили о российской ИИ-системе для управления боевыми действиями

Forbes: Российская ИИ-система «Свод» ускорит принятие решений на передовой

Россия планирует внедрить в войска цифровой инструмент поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), разработка получила наименование «Свод». Об этом пишет Forbes.

Известно, что «Свод» разработан для сбора и систематизации множества источников разведданных, включая данные со спутников, аэрофотоснимки и отчеты разведки. При помощи передовых методов обработки, включая ИИ, система сможет анализировать поступающие данные, моделировать потенциальные оперативные сценарии и оказывать помощь командирам в принятии решений.

Отмечается, что речь идет не об отдельном устройстве, а о программе, которая работает в сети существующих военных платформ. Командиры смогут использовать данные через компьютеры или планшеты на тактическом уровне.

В материале напомнили, что российские войска опираются на высокоцентрализованную командную структуру, делающую упор на строгое выполнение приказов. Но реалии боевых действий все чаще заставляют полагаться на штурмы небольшими подразделениями, в которых важны быстрая оценка ситуации и адаптация к местным условиям.

«На практике "Свод" предлагает технологическое решение, обеспечивающее некоторую тактическую гибкость при сохранении централизованного управления, что потенциально способствует более эффективному выполнению задач», — пишут авторы.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что спутниковая система «Рассвет», которую называют российским аналогом Starlink, сможет изменить систему управления войсками.