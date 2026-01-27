Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:09, 27 января 2026Наука и техника

В США заговорили о российской ИИ-системе для управления боевыми действиями

Forbes: Российская ИИ-система «Свод» ускорит принятие решений на передовой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия планирует внедрить в войска цифровой инструмент поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), разработка получила наименование «Свод». Об этом пишет Forbes.

Известно, что «Свод» разработан для сбора и систематизации множества источников разведданных, включая данные со спутников, аэрофотоснимки и отчеты разведки. При помощи передовых методов обработки, включая ИИ, система сможет анализировать поступающие данные, моделировать потенциальные оперативные сценарии и оказывать помощь командирам в принятии решений.

Отмечается, что речь идет не об отдельном устройстве, а о программе, которая работает в сети существующих военных платформ. Командиры смогут использовать данные через компьютеры или планшеты на тактическом уровне.

В материале напомнили, что российские войска опираются на высокоцентрализованную командную структуру, делающую упор на строгое выполнение приказов. Но реалии боевых действий все чаще заставляют полагаться на штурмы небольшими подразделениями, в которых важны быстрая оценка ситуации и адаптация к местным условиям.

«На практике "Свод" предлагает технологическое решение, обеспечивающее некоторую тактическую гибкость при сохранении централизованного управления, что потенциально способствует более эффективному выполнению задач», — пишут авторы.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что спутниковая система «Рассвет», которую называют российским аналогом Starlink, сможет изменить систему управления войсками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Людей с заболеваниями сердца призвали воздержаться от употребления одного продукта

    На Украине сообщили о колоссальных разрушениях энергообъекта в Одессе

    Россиянин узнал правду о своих родителях и ушел на СВО

    59-летнего Венсана Касселя заметили с молодой возлюбленной в Париже

    Санду ответила на вопрос о будущем Приднестровья

    Китай стал тратить на бедные страны меньше и получать с них больше

    Россияне потратили в заграничных путешествиях в 2025 году 48 миллиардов долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok