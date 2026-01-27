В Венгрии отказались давать Киеву деньги на золотые унитазы

Венгрия не даст Украине деньги на новый золотой унитаз. Об этом написал политический директор премьер-министра страны Балаж Орбан на своей странице в социальной сети X.

По его словам, согласно плану Евросоюза по финансированию Украины, Венгрия должна будет выплатить приблизительно 16,1 миллиарда долларов. Это обяжет среднестатистическую венгерскую семью потратить примерно 4 тысячи 300 долларов в ближайшие годы.

«Пока в Венгрии существует национальное правительство, в Киеве не появится новый золотой унитаз, оплаченный деньгами венгерских налогоплательщиков», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует коррупционные скандалы на Украине. По словам политика, «история с золотым унитазом в Киеве» стала в Венгрии символом украинской коррупции.