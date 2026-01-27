В Южной Корее сообщили о запуске неопознанного снаряда КНДР

Yonhup: Северная Корея запустила неопознанный снаряд

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского (Восточного) моря. Об этом сообщает Yonhup со ссылкой на южнокорейских военных.

В Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщили,что зафиксировали запуск, не предоставив при этом дополнительных подробностей.

Однако береговая охрана Японии предположила, что этот снаряд является баллистической ракетой, которая «уже упала». Спустя несколько минут после первого сообщения ведомство направило второе уведомление о возможной баллистической ракете, запущенной Северной Кореей.

6 января Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. В Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК) сообщили, что гиперзвуковая баллистическая ракета в 12 раз превысила скорость звука.