Минобороны: ПВО сбила 18 беспилотников ВСУ над регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре дрона над территорией полуострова. Еще четыре беспилотника были перехвачены над акваторией Черного моря.

Кроме того, шесть беспилотников сбили над Белгородской областью, три — над Брянской и один — над Курской. Уточняется, что атаки были отражены в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по России. Они также применили ракету от зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200, переоборудованную для удара по наземным целям.