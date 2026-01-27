Реклама

Захарова ответила на слова президента Польши о причастности СССР к холокосту

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Заявление президента Польши Кароля Навроцкого о причастности СССР к холокосту — это глумление над памятью жертв трагедии. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в разговоре с ТАСС.

Ранее Навроцкий заявил, что Советский Союз несет ответственность за развязывание Второй мировой войны, которая привела к холокосту. «Эти семь тысяч [узников концлагеря "Аушвиц"], которые были живы в 1945 году, увидели в лицах советских солдат освобождение. Но в то же время за стенами концентрационного лагеря "Аушвиц" их не ждала свобода», — сказал он.

