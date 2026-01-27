В Германии рассказали о сговорчивости Украины

BZ: Украина стала более сговорчивой на переговорах с Россией в ОАЭ

Украинское руководство стало более сговорчивым на переговорах с Россией из-за тяжелого положения дел внутри страны, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Как указал журналист в Германии, украинские политики столкнулись с рядом внутренних проблем: коррупцией в Киеве, низкими показателями мобилизации и огромным давлением населения из-за отключений электроэнергии.

По мнению автора статьи, позитивный фон недавних переговоров говорит о том, что на Украине впервые заговорили о болезненных компромиссах.

«Это молчание подпитывает спекуляции. Президент Украины Владимир Зеленский пытается выиграть время?» — задался он вопросом.

Ранее Белый дом заявил, что прошедшие в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби трехсторонние переговоры Соединенных Штатов Америки, России и Украины были историческими.