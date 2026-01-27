Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:01, 27 января 2026Бывший СССР

В Германии рассказали о сговорчивости Украины

BZ: Украина стала более сговорчивой на переговорах с Россией в ОАЭ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / Reuters

Украинское руководство стало более сговорчивым на переговорах с Россией из-за тяжелого положения дел внутри страны, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Как указал журналист в Германии, украинские политики столкнулись с рядом внутренних проблем: коррупцией в Киеве, низкими показателями мобилизации и огромным давлением населения из-за отключений электроэнергии.

По мнению автора статьи, позитивный фон недавних переговоров говорит о том, что на Украине впервые заговорили о болезненных компромиссах.

«Это молчание подпитывает спекуляции. Президент Украины Владимир Зеленский пытается выиграть время?» — задался он вопросом.

Ранее Белый дом заявил, что прошедшие в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби трехсторонние переговоры Соединенных Штатов Америки, России и Украины были историческими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политика Трампа привела к массовым протестам и кровопролитию в США. Чем это угрожает американскому президенту?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Экс-аналитик ЦРУ призвал признать новые регионы России

    В посольстве прокомментировали территориальные претензии Эстонии к России

    Воображающей друга вместо непривлекательного мужа во время секса женщине дали совет

    Собратья спасли монаха от огромного питона

    В Германии рассказали о сговорчивости Украины

    На Западе предупредили о возможных провокациях Киева перед переговорами

    Найдено природное средство для защиты кишечника от воспаления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok