Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:44, 27 января 2026Бывший СССР

Зеленский назвал количество оставшихся без отопления домов в Киеве

Зеленский: В Киеве на левом берегу без отопления остаются 926 домов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве без отопления остаются сотни домов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«По состоянию на сегодняшнее утро до сих пор без отопления 926 домов в нескольких районах на левом берегу столицы», — написал украинский лидер.

Зеленский уточнил, что власти ищут для Киева дополнительные генераторы. По его словам, для отопления столицы Украины поиск резервов ведется по всей стране.

Ранее на Украине заявили об отключении в Киеве горячей воды до конца отопительного сезона. Об этом сообщила украинская журналистка Леся Падалка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    «По схеме YouTube». В России вновь говорят о блокировке Telegram и ждут этого «примерно к выборам»

    В рекордных долгах богатейших стран нашли угрозу

    Автомобилисты начали массово отказываться от сервиса у дилеров

    В США призвали отвернуться от Европы из-за угроз по американским базам

    Российских политиков заподозрили в попытке соскрести с себя «цветную» репутацию

    Россиянин попался после изнасилования несовершеннолетней

    Бывший президент ФИФА призвал бойкотировать ЧМ‑2026 по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok