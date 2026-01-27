Зеленский назвал количество оставшихся без отопления домов в Киеве

Зеленский: В Киеве на левом берегу без отопления остаются 926 домов

В Киеве без отопления остаются сотни домов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«По состоянию на сегодняшнее утро до сих пор без отопления 926 домов в нескольких районах на левом берегу столицы», — написал украинский лидер.

Зеленский уточнил, что власти ищут для Киева дополнительные генераторы. По его словам, для отопления столицы Украины поиск резервов ведется по всей стране.

Ранее на Украине заявили об отключении в Киеве горячей воды до конца отопительного сезона. Об этом сообщила украинская журналистка Леся Падалка.