11-летнюю девочку обнаружили бездыханной в детском бассейне отеля

11-летняя девочка не выжила после купания в бассейне отеля на Фуэртевентуре

11-летняя девочка впервые отправилась с родителями в заграничный отпуск и не выжила после купания в отеле на Канарах. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел в августе 2025 года, однако судебное разбирательство по делу состоялось недавно. Расследование показало, что юная туристка по имени Франческа остановилась с семьей в гостинице Club Jandia Princess на Фуэртевентуре. В день трагедии девочка играла в детском бассейне с другими детьми. Через 10 минут ее обнаружили бездыханной.

Когда ребенка вытащили из воды, сотрудники отеля начали проводить сердечно-легочную реанимацию и вызвали экстренную помощь. Путешественницу родом из Великобритании госпитализировали, однако на следующий день врачи констатировали ее кончину из-за тяжелой гипоксии мозга.

Судья пришел к выводу, что кончина Франчески не была насильственной: она не умела плавать, однако глубина воды в плавательном комплексе достигала лишь 60 сантиметров. Возможной причиной происшествия стало то, что британка поскользнулась и вдохнула воду. Дело закрыли.

