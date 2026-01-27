Ребенок из российской семьи покрылся жуткой сыпью на отдыхе в стране Азии

Shot: Ребенок отдохнул с родителями в отеле Таиланда и получил сыпь на горле

Полуторагодовалый ребенок из российской семьи отдохнул в Таиланде и покрылся жуткой сыпью. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что семья из России остановилась в отеле Robinzon в курортном городе Кхао-Лак. В один из дней на отдыхе у малыша поднялась температура до 38,7 градуса. На следующий день она выросла сильнее, из-за состояния ребенок постоянно плакал. В больнице страны Азии ему поставили диагнозы «бронхит» и «тонзиллит», и выписали антибиотик.

Однако температура от его применения снова подскочила — на этот раз до 39,6 градуса. К этому времени мальчик получил жуткую сыпь по всему телу, она была даже на горле. Родители ребенка рассказали, что похожие симптомы наблюдаются у десятка малышей, которые гостили в отеле. Некоторые из них даже жалуются на рвоту. Взрослые допускают, что дети могли заразиться вирусом Коксаки.

